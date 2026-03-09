Este es el tiempo que hará esta semana en Salamanca

Parece que el buen tiempo, con sol y alrededor de los 20 grados, ha sido un espejismo para los salmantinos. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), a Salamanca le esperan días con lluvias, nubes y cambios frecuentes en las temperaturas.

En primer lugar, este lunes 9 de marzo, se espera muy lluvioso para los salmantinos. El pronóstico de la AEMET vaticina un cielo cubierto y con tormentas para una jornada en la que los termómetros no superarán los 9 grados.

En el caso de este martes 10, la tormenta se mantendrá hasta las 12:00 horas, momento en el que el tiempo pasará a ser solo nuboso. Las temperaturas tan solo subirán un grado en las máximas.

Otra cosa será ya el miércoles 11, para el que no solo no se esperan precipitaciones, sino que se estiman unas mínimas y máximas de 1 y 14 grados respectivamente. De la misma, tampoco lloverá este jueves 12, en el que las temperaturas podrían alcanzar los 17 grados.

Para los más supersticiosos: este viernes 13 no traerá buenas noticias, al menos no meteorológicas. Se espera un 70 por ciento de probabilidades de lluvia y las temperaturas caerán un poco, hasta los 15 grados de máxima; aunque con 4 grados de mínima.

De cara al fin de semana, Salamanca no se librará del agua este sábado 14, pues la AEMET prevee un 90 por ciento de probabilidades de precipitaciones. En los térmometros, podrían verse 5 grados de mínima... pero no más de 10 grados de máxima.