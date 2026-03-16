Este es el tiempo que hará esta semana en Salamanca

Durante la última semana muchos salmantinos y salmantinas han podido dejar durante algunas horas del día el abrigo en casa, y no es para menos cuando las temperaturas han subido de manera moderada a lo largo de la pasada semana. Siguiendo con la estela, y con la primavera a la vuelta de la esquina, Salamanca incrementará la marca de los termómetros.

El lunes será el día donde la máxima alcance su número más bajo, con 17 grados centígrados, aumentando ligeramente hasta los 21 grados el jueves, 19 de marzo. En cuanto a las mínimas, no subirán de los tres grados el lunes y martes, pero a partir del miércoles alcanzarán los 6 grados de mínima en la provincia salmantina.

De cara al fin de semana, cabe destacar que la máxima rondará los 18 grados centígrados, siendo las máximas muy superiores a las de las anteriores semanas con unos 7 u 8 grados. Por último, parece que las lluvias no harán acto de presencia exceptuando el sábado, 21 de marzo, donde habrá un 30 por ciento de probabilidades.

Así pues, la primavera se irá haciendo notar en la provincia salmantina con temperaturas mínimas y máximas muy agradables para la época del año, un hecho que animará a salir a la calle a disfrutar del buen tiempo.