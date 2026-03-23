Este es el tiempo que hará esta semana en Salamanca

Los reposteros de la Semana Santa de Salamanca ya se colocan en la Plaza Mayor

Está a punto de comenzar la Semana Santa 2026 y, por el momento, Salamanca parece librarse del mal tiempo. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), para esta última semana de marzo hay poca probabilidad de subia y unas temperaturas suaves.

En primer lugar, para este lunes 23 de marzo, la AEMET prevee mínimas de 5 grados y máximas de hasta 16 grados, mientras que el cielo presentará algunas nubes hasta las 18:00 horas, momento en el que se despejará.

El martes 24, los termómetros podrían subir hasta los 18 grados, pero también descender hasta los 2 grados. Igual que en la jornada anterior, puede que haya nubes, pero no precipitaciones.

En cuanto al miércoles 25 de marzo, se espera que sea el día más cálido de toda la semana, con mínimas de 4 grados y máximas de 20 grados.

Para el jueves 26, la AEMET espera una bajada en las temperaturas (mínimas de 4 grados con máximas de 14 grados), situación que se mantendrán: este viernes 27, el primer día con procesiones de la temporada, los termómetros podrían caer hasta los 3 grados y no subir de los 14 grados. Y se deja ver un muy discreto 5 por ciento de probabilidad de precipitaciones.

En el caso del sábado 28 de marzo, jornada con más procesiones y en la que se hará el cambio de hora, la AEMET sube la posibilidad de que llueva hasta un aún pequeño 25 por ciento. Aunque también las temperaturas acompañarán algo menos, con las mínima scayendo hasta 1 grado y las máximas subiendo tan solo a 15 grados.