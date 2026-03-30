Este es el tiempo que hará esta semana en Salamanca

La Semana Santa continúa su curso en Salamanca con una previsión meteorológica favorable . Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), no se esperan precipitaciones durante los próximos siete días, aunque los cielos permanecerán mayoritariamente nublados.

En cuanto a las temperaturas, la semana estará marcada por contrastes térmicos. El lunes se alcanzarán los 20 grados de máxima, mientras que las mínimas caerán de forma notable hasta los 2 grados. El martes, los valores se mantendrán estables, con máximas de 20 grados y mínimas de 5, tendencia que se repetirá el miércoles.

A partir del jueves se producirá un ligero descenso, con mínimas que bajarán hasta los 4 grados. El viernes, las temperaturas máximas volverán a situarse en los 20 grados, aunque las mínimas descenderán nuevamente hasta los 3 grados.

El sábado traerá el ambiente más templado de la semana, con una subida significativa que llevará los termómetros hasta los 24 grados, la cifra más alta de la semana.