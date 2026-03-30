Este es el tiempo que hará esta semana en Salamanca
La temperatura más elevada se alcanzará el sábado, día en el que los termómetros alcanzarán los 24 grados
La Semana Santa continúa su curso en Salamanca con una previsión meteorológica favorable . Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), no se esperan precipitaciones durante los próximos siete días, aunque los cielos permanecerán mayoritariamente nublados.
En cuanto a las temperaturas, la semana estará marcada por contrastes térmicos. El lunes se alcanzarán los 20 grados de máxima, mientras que las mínimas caerán de forma notable hasta los 2 grados. El martes, los valores se mantendrán estables, con máximas de 20 grados y mínimas de 5, tendencia que se repetirá el miércoles.
A partir del jueves se producirá un ligero descenso, con mínimas que bajarán hasta los 4 grados. El viernes, las temperaturas máximas volverán a situarse en los 20 grados, aunque las mínimas descenderán nuevamente hasta los 3 grados.
El sábado traerá el ambiente más templado de la semana, con una subida significativa que llevará los termómetros hasta los 24 grados, la cifra más alta de la semana.
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