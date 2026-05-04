Este es el tiempo que hará esta semana en Salamanca
La capital del Tormes registrará temperaturas variables durante la semana, con máximas en ascenso hasta los 21 grados
La previsión meteorológica de la AEMET para esta semana en Salamanca muestra un inicio con tiempo variable y un aumento de la inestabilidad a partir de mitad de semana, con lluvias generalizadas hacia el final de la misma.
El lunes se esperan intervalos nubosos con precipitaciones durante la madrugada. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 16 grados.
El martes continuará el predominio de cielos nubosos, con probabilidad de tormentas durante la tarde. Las temperaturas, por su parte, se situarán entre los 5 y los 15 grados.
El miércoles no se esperan precipitaciones y los cielos estarán poco nubosos y en lo que a las temperaturas respecta, subirán ligeramente con valores entre los 4 y los 18 grados.
A partir del jueves aumentará la inestabilidad. Se prevén lluvias con una probabilidad del 80 por ciento y temperaturas entre los 6 y los 21 grados.
El viernes se mantendrán las precipitaciones, con una probabilidad del 90 por ciento, y temperaturas entre los 9 y los 15 grados. El sábado continuará la situación de inestabilidad, con precipitaciones y temperaturas entre los 6 y los 20 grados.
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