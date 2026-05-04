Este es el tiempo que hará esta semana en Salamanca

La previsión meteorológica de la AEMET para esta semana en Salamanca muestra un inicio con tiempo variable y un aumento de la inestabilidad a partir de mitad de semana, con lluvias generalizadas hacia el final de la misma.

El lunes se esperan intervalos nubosos con precipitaciones durante la madrugada. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 16 grados.

El martes continuará el predominio de cielos nubosos, con probabilidad de tormentas durante la tarde. Las temperaturas, por su parte, se situarán entre los 5 y los 15 grados.

El miércoles no se esperan precipitaciones y los cielos estarán poco nubosos y en lo que a las temperaturas respecta, subirán ligeramente con valores entre los 4 y los 18 grados.

A partir del jueves aumentará la inestabilidad. Se prevén lluvias con una probabilidad del 80 por ciento y temperaturas entre los 6 y los 21 grados.

El viernes se mantendrán las precipitaciones, con una probabilidad del 90 por ciento, y temperaturas entre los 9 y los 15 grados. El sábado continuará la situación de inestabilidad, con precipitaciones y temperaturas entre los 6 y los 20 grados.