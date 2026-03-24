¿Qué tiempo hará en Semana Santa?: expertos en meteorología anticipan un escenario variable e inestable

Este viernes, 27 de marzo, dará comienzo la Semana Santa con las procesiones de la Vera Cruz y de la Hermandad del Cristo del Amor y de la Paz. Se esperan cielos despejados y temperaturas que oscilen entre los 3 y los 16 grados, según la Agencia Estatal de Metereología (AEMET). Del sábado al lunes, las nubes comenzarán a tapar el sol sin que haya amenaza de lluvia, pero ¿qué tiempo habrá en hasta el final de la celebración religiosa?

El experto en metereológica Samuel Biener señala que la Semana Santa en España se caracterizará por la variabilidad y episodios de inestabilidad, así como una elevada incertidumbre en las precipitaciones. "Serán una de las variables más inciertas: podrán producirse tanto por frentes atlánticos como por chubascos convectivos, a veces tormentosos, siendo más probable una sucesión de días con lluvias que episodios de grandes acumulados". Las posibilidades en el oeste peninsular son "más escasas" que en la vertiente cantábrica, Pirineos y zonas del Mediterráneo.

Respecto a las temperaturas, Samuel Biener apunta a valores entre 1 y 3 grados por debajo de lo habitual en el norte y este de la Península, "con un ambiente más frío de lo normal en algunos momentos". El clima será suave durante el día, mientras que las noches "seguirán siendo frescas en el interior".

Otros expertos apuntan igualmente a esa inestabilidad, como José Miguel Viñas, que señala igualmente que El Niño que empieza a dar señales en el Pacífico no influirá en el tiempo de la Semana Santa, y Andrea Danta, que recuerda que la primavera es una época propicia para las danas que pueden provocar "chubascos localmente intensos, tormentas con granizo y acumulaciones importantes de lluvia en cortos periodos de tiempo, con gran variabilidad espacial".