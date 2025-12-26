El tiempo este viernes en Salamanca: ambiente frío y cielos despejados

La jornada de este viernes en Salamanca se presenta con tiempo frío y cielos mayoritariamente despejados, según las previsiones meteorológicas.

Durante la madrugada y primeras horas del día, las temperaturas descenderán hasta cerca de los 1 °C, con amanecer frío y sin nubes densas en el cielo. A lo largo de la mañana y el mediodía, el sol predominará sin apenas nubosidad y las temperaturas subirán gradualmente hasta alcanzar unos 5 °C de máxima, aunque la sensación térmica seguirá siendo baja por el frío matinal.

Por la tarde y noche, el ambiente continuará despejado, con temperaturas que oscilarán entre 2 °C y 3 °C, sin probabilidad significativa de lluvia. El viento será débil, con ligeros desplazamientos de aire.