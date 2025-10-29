La tienda de las segundas oportunidades abre en Garrido potenciando la economía social de Salamanca

La tienda Coop7, de la empresa Porsiete, abre sus puertas en Salamanca potenciando la economía social y circular en la ciudad, renovando un catálogo de ropa en su día a día y con precios asequibles para todo el mundo en uno de los barrios obreros de la capital del Tormes, en Garrido.

En la presentación, que ha contado con la presencia de la consejera de Industria, Leticia García, además del alcalde Salamanca, Carlos García Carbayo, y otros regidores de la provincia, se ha destacado la importancia de este tipo de negocios que contribuyen a insertar laboralmente a personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.

Una cooperativa sin ánimo de lucro cuyo impacto cada vez es mayor, recogiendo un millón de kilogramos de ropa ya usada en los diferentes contenedores de la provincia de Salamanca e higienizando la misma para volver a ser utilizada. En la región, este tipo de empresas aportan nada más y nada menos que 167 millones de euros.

La propia consejera ha expuesto que “Porsiete está comprometida construyendo una sociedad más inclusiva y más justa”, además, también ha indicado que “son empresas rentables socialmente”. Asimismo, la empresa, por cada euro que invierte recibe 1’74, lo que indica que la rentabilidad va por buenos cauces.

Pilar Rodriguez, presidenta de Porsiete, también ha tenido palabras de agradecimiento ante la acogida de la tienda entre las autoridades públicas, algo que espera que cale en la sociedad: “Es muy poquita la ropa que se puede volver a reutilizar del millón de kilos que se recoge, pero somos una empresa de economía social que queremos ser sostenible, sin ánimo de lucro pero sin ánimo de pérdida”.

Ante la forma en la que recogen y vuelven a reutilizar la ropa, ha explicado que “aquí llega una vez se recoge de los contenedores, en la nave se selecciona todo, aquello que está en buen uso, y una vez se prepara y está en buenas condiciones higienizando las misma, se trae a la tienda para vender”.

El alcalde de Salamanca también ha destacado el compromiso de la empresa, donde ha indicado que “es un orgullo para la ciudad" porque ”los empleados que trabajan allí son personas en situación de riesgo para encontrar empleo y Porsiete trabaja muy bien por las personas que lo necesitan”.

Cada día se renovará el 'armario' de la tienda, que cuenta en el almacén con 2.000 camisetas de fútbol y cientos de prendas de ropa de todos los estilos. Una oportunidad única para las personas con menos recursos que podrán adquirir a bajo precio infinidad de ropa.