Las tiendas de barrio de Salamanca podrán beneficiarse de ayudas de hasta 30.000 euros para su modernización y digitalización

El desplome de ventas de prensa reconvierte los kioscos de León en tiendas de barrio. Foto de archivo

Las tiendas de barrio -o comercios de proximidad- podrán optar a ayudas de hasta 30.000 euros para su modernización, digitalización y mejora de la gestión gracias a la nueva convocatoria de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo publicada este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Se financiarán aquellos proyectos que se hayan ejecutado entre el 1 de abril de 2025 y el 13 de marzo de 2026 y que busquen mejorar la imagen del establecimiento, su adecuación física o su digitalización integral mediante el uso de tecnología, adaptándose así a los retos del mercado actual.

Los beneficiarios podrán ser tanto los establecimientos existentes como los de nueva creación. En cualquier caso, han de desarrollar actividades incluidas en el sector del comercio minorista u ofrecer servicios de proximidad, como es el caso de las peluquerías y tiendas de fotografía.

La convocatoria cuenta con un crédito inicial de un millón de euros que podría duplicarse en función de las solicitudes recibidas. Cada proyecto seleccionado optará a un mínimo de 2.000 euros y a un máximo de 30.000.

Las solicitudes podrán presentarse desde este miércoles, 25 de marzo, hasta el 9 de abril de forma telemática en la sede electrónica de la Administración de Castilla y León.