Todo lo que tienes que saber sobre la XXIII Feria de Artesanía de Salamanca: fechas, horarios y stands

La Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León ha vuelto a organizar uno de los eventos más esperados de la capital del Tormes, la XXIII Feria de Artesanía de Salamanca, reuniendo a más de 39 talleres procedentes de toda España.

Con esta cita, Ayuntamiento de Salamanca y Junta de Castilla y León quieren dar un paso adelante en el mundo de la artesanía y la producción propia, con decenas de personas que trabajan día a día a mano y de forma ingeniosa.

El evento tendrá lugar del 23 de abril al 3 de mayo en horario de mañana y tarde de las 11:00 a 14:30 horas y de 17:00 a 21:30 horas. De este modo, Salamanca se convierte en una parada obligatoria en el calendario ferial de la comunidad.

Las nueve provincias de la región estarán en los 39 talleres que se presentarán, además de otros procedentes de Madrid, Asturias, Cantabria, Pontevedra, Lugo, Navarra y Albacete. Asimismo, se ha destacado la presencia de 27 siendo de la propia comunidad.

Entre las propuestas que podemos encontrarnos están la joyería, marroquinería, cerámica, vidrio, cuidados personales, decoración textil, papel y cartón, encuadernación, estampación, madera, cerámica, marionetas y pintura, entre otras disciplinas.