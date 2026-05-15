Tiger informa de que retira de la venta dos productos para niños por "riesgo de asfixia"

Conejos de peluche afectados que han sido retirados de las tiendas de Tedy

La cadena de tienda danesa Flying Tiger Copenhagen, que tiene un establecimiento físico en Salamanca capital, ha emitido un comunicado en el que informa de que tiene que retirar dos productos para niños por "riesgo de asfixia".

Ha sido la organización FACUA la que se ha hecho eco de esta noticia, indicando de que los productos son dos peluches de conejo. Al parecer, el riesgo se encuentra en las orejas y las piernas que tienen facilidad de desprenderse, por lo que los niños pueden acceder al relleno que es lo que podría provocar la asfixia.

Los conejos de peluche afectados son 'Teddy Bunny pink' y 'Teddy Bunny blue' y se vendieron en septiembre de 2025. Tiger ha optado por la retirada total, ya que se vendieron en todas las tiendas y todos los lotes estaban afectados.

En el propio comunicado que rescata FACUA, la cadena explica que reaccionan "con la mayor rapidez posible cuando detectamos productos que no cumplen con la normativa vigente".

Del mismo modo, la cadena insiste a los clientes que tengan estos productos que los devuelvan para reembolsarle el dinero y que los mantengan fuera del alcance de los menores.