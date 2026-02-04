De Topas al Registro Civil: servicios al límite un mes después de la implantación de la reforma judicial

“Lo que viene va a ser terrible”. Así vaticinaban el futuro realista del nuevo tribunal de instancia fuentes consultadas por Salamanca24horas el pasado 9 de enero. Casi un mes después, el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) confirma los peores augurios: desajustes, carencias técnicas y sobrecarga laboral.

Lo que se presentó como un salto hacia la eficiencia organizativa en la Administración de Justicia se ha convertido, refieren, en todo lo contrario. Y, lo curioso, es que esto en absoluto es una sorpresa; abogados, procuradores, funcionarios de justicia, jueces y fiscales ya sabían que esto ocurriría.

Un mes después de la implantación del Tribunal de Instancia en Salamanca, el sindicato STAJ denuncia que la prometida eficiencia se ha traducido en desorganización, falta de medios y sobrecarga de trabajo. Persisten problemas de espacio con funcionarios trabajando en condiciones inadecuadas, traslados pendientes por falta de sitio y una ausencia casi total de señalética, teléfonos internos y recursos básicos para el correcto desarrollo de la labor diaria.

Asimismo, las aplicaciones informáticas no están adaptadas al nuevo modelo, obligando a trabajar con dobles usuarios y ralentizando la tramitación. Tampoco ha habido formación ni apoyo técnico suficiente y las incidencias solo pueden comunicarse por correo electrónico, sin atención directa para casos urgentes.

Además, varios servicios han visto reducida su plantilla pese al aumento de carga de trabajo, como la Audiencia Provincial, el Registro Civil y el antiguo Decanato. En municipios del partido judicial y especialmente en la oficina judicial del centro penitenciario de Topas, la situación es crítica: más de 11.000 auxilios judiciales se gestionan con graves carencias de medios, lo que, según STAJ, hace imprescindible una reforma urgente y un refuerzo de personal.