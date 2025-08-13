La tormenta eléctrica de este martes deja una imagen única del cielo sobre Salamanca

La tormenta registrada en la noche del martes dejó escenas poco habituales en el cielo de Salamanca. Una de ellas, captada desde las afueras de la ciudad en su vertiente suroeste, muestra varios rayos iluminando el horizonte en dirección oeste, con la silueta de las edificaciones y la torre de comunicaciones del Montalvo perfectamente visibles.

El fenómeno, que se produjo pasadas las 23:00 horas, formó parte de una descarga eléctrica que afectó a diferentes puntos de la provincia. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) registró decenas de impactos a tierra, acompañados de truenos y rachas de viento, sin que consten incidencias de consideración.

La imagen destaca por el contraste entre el cielo oscuro, el resplandor de los rayos y la iluminación urbana, y se ha convertido en uno de los testimonios gráficos más llamativos de la tormenta de anoche.