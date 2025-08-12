Una tormenta de verano sorprende a los salmantinos en plena ola de calor

Salamanca ha vivido un inicio de tarde marcado por la brusca irrupción de una tormenta de verano que ha sorprendido a vecinos y visitantes este martes. El episodio comenzó poco antes de las 15:30 horas, cuando un cielo hasta entonces despejado dio paso rápidamente a nubes oscuras, fuertes chubascos y rachas de viento muy intensas.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) había activado la alerta amarilla en la provincia por tormentas que podían ir acompañadas de precipitaciones localmente fuertes, rachas de viento muy fuertes e incluso granizo, un escenario que finalmente se cumplió en varios puntos del municipio.

Lo llamativo de la jornada es que la tormenta ha coincidido con otra advertencia meteorológica: la de altas temperaturas, con máximas previstas de hasta 39 grados. Este brusco contraste entre calor extremo y lluvia intensa ha dejado escenas de calles encharcadas mientras el termómetro seguía marcando valores inusualmente altos.

Según la AEMET, la alerta por tormentas se mantendrá también durante la jornada del miércoles, por lo que se recomienda extremar la precaución tanto en carretera como en actividades al aire libre.