Las tormentas de esta madrugada dejan a Salamanca entre las provincias con más precipitaciones del país

Que en la madrugada de este viernes ha llovido, y con fuerza, no debe ser una sorpresa para ninguna de las personas que han pasado la noche en algunos de los puntos de Salamanca.

La previsión de tormentas se ha hecho efectiva y las nubes han descargado abundantes precipitaciones en muchos puntos de la provincia charra.

Tal afirmación es medible si prestamos atención a los datos ofrecidos esta mañana de viernes por la Agencia Estatal de Meteorología. Cinco puntos de la provincia se encuentran entres las ocho estaciones meteorológicas que más precipitaciones en forma de lluvia han registrado hasta las 9:30 horas.

Sin embargo, ninguno de esos puntos ha copado el primer puesto, ese está reservado para los 53,6 litros por metro cúbico que se han registrado en el municipio vallisoletano de Peñafiel.

No obstante, los siguientes puestos sí que han sido para El Maíllo (25,8 mm), Boadilla-Fuente de San Esteban (24 mm) y el aeropuerto de Salamanca (23,2), en segundo, tercer y cuarto puesto del ranking de precipitaciones acumuladas.

Además de estas estaciones, Barbadillo ha registrado 19,8 litros por metro cúbico, siendo la sexta estación que más agua acumulado, y Salamanca capital, en el puesto octavo, con 17,3 mm registrados.