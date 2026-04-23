Las tormentas ponen en aviso amarillo al sur de la provincia de Salamanca

Un rayo cruza el cielo de Salamanca en una noche de tormentas

Este 23 de abril, Día de la Comunidad de Castilla y León, podría cerrarse con tormentas y lluvias intensas en el sur de la provincia de Salamanca.

Así lo prevé la Agencia Estatal de Meteorología que ha establecido el nivel amarillo en zonas montañosas de Salamanca para el tramo final de este jueves.

No obstante, no se esperan grandes tormentas, puesto que establecen el riesgo bajo en ambos casos. Para el que respecta a la lluvia, prevén precipitaciones que pueden alcanzar los 15 litros por metro cúbico, mientras que las tormentas, dejarán chubascos fuertes, pero no se esperan que sean de consideración.

Sin embargo, sí se pide, como es habitual, extremar la precaución si se están en el campo o se va a conducir.

Además de estos avisos amarillos, que están previstos en un periodo desde las 20:00 horas hasta la medianoche, las temperaturas serán agradables, pudiendo alcanzar los 26 grados. No obstante, las lluvias se mantendrán en la provincia hasta el domingo, día de la semana donde la probabilidad baja hasta el 50 por ciento.

A pesar de la lluvia, las temperaturas mínimas se mantendrán en torno a los 11 grados todos los días, mientras que las altas oscilarán entre 22 y 24 grados.