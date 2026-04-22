El Tormes deberá conservar 200 hm cúbicos al final de la campaña de riego en la cuenca del Duero

La Comisión de Desembalse de la cuenca del Duero ha fijado en 200 hectómetros cúbicos el volumen mínimo que deberá mantener el río Tormes al cierre de la campaña de riego, previsto para el próximo 30 de septiembre.

La decisión se ha adoptado en la reunión celebrada este 22 de abril en Valladolid, en la que se han establecido los niveles mínimos de reserva para los distintos sistemas de la cuenca. En el caso del Tormes, cuya capacidad total asciende a 496 hm cúbicos , el volumen acordado busca asegurar una reserva suficiente al final del año hidrológico.

La campaña de riego arranca este año con buenas perspectivas. Los embalses de la cuenca del Duero se sitúan al 88% de su capacidad, con un total de 2.511,8 hm cúbucis almacenados, lo que permite prever una campaña sin restricciones para los distintos usos del agua.

Durante el encuentro, la Comisión ha analizado el estado de las reservas en cada sistema y ha debatido las propuestas planteadas por las Juntas de Explotación antes de aprobar los volúmenes definitivos. El objetivo, aseguran, es garantizar un equilibrio entre los diferentes usos del recurso hídrico, como el abastecimiento, el regadío o la producción energética.