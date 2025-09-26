La Torre de los Anaya celebra los 500 años del Cristo de la Agonía Redentora con una gran exposición

La sala de exposiciones de la Torre de los Anaya acoge desde hoy una exposición conmemorativa del V centenario del Cristo de la Agonía Redentora, una de las tallas más antiguas y sobrecogedoras de la Semana Santa salmantina. El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, acompañado por el hermano mayor de la cofradía, Roberto Sánchez, y el comisario de la muestra, Julián Alcántara, fue el encargado de inaugurar esta propuesta cultural y devocional.

La exposición, organizada por el Ayuntamiento de Salamanca y la Real Cofradía de Cristo Yacente de la Misericordia y de la Agonía Redentora, reúne alrededor de setenta elementos: documentos, fotografías, ornamentos procesionales, óleos, bordados, miniaturas y hasta estampas antiguas. También incluye un audiovisual que recorre los últimos cuarenta años de vinculación del Cristo con la vida cofrade de la ciudad.

Dividida en tres secciones —El Cristo y su cofradía, La procesión y El poeta ante la cruz— la muestra invita a reflexionar sobre la dimensión artística, histórica y espiritual de esta imagen gótica del siglo XVI, atribuida a Juan de Balmaseda.

“El Cristo de la Agonía Redentora ha acompañado la fe y la tradición de Salamanca durante cinco siglos, y su presencia en la madrugada del Jueves Santo es ya un momento de comunión ciudadana”, subrayó García Carbayo durante la inauguración.

La exposición puede visitarse hasta el 25 de octubre, de martes a domingo, en horario de 11:30 a 13:30 y de 18:00 a 21:00 horas. La entrada es gratuita.