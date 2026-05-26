Las Torres de la Clerecía ‘Scala Coeli’ cerrarán en junio por obras de mejora y musealización
El emblemático espacio permanecerá cerrado previsiblemente del 1 al 30 de junio para garantizar la seguridad durante los trabajos, mientras que la exposición Vita Ignatii mantendrá su actividad habitual
Las Torres de la Clerecía ‘Scala Coeli’ cerrarán temporalmente al público debido al inicio de las obras de musealización y mejora del espacio expositivo que se llevarán a cabo en el monumento. El cierre está previsto, inicialmente, entre el 1 y el 30 de junio, aunque la reapertura dependerá de la finalización de los trabajos programados.
Una vez concluidas las actuaciones, el monumento recuperará su funcionamiento habitual con un espacio renovado y adaptado a las nuevas propuestas museísticas.
El cierre afectará exclusivamente a la subida a las Torres de la Clerecía ‘Scala Coeli’. Por su parte, la programación de visitas a la exposición Vita Ignatii, ubicada en la Universidad Pontificia, continuará desarrollándose con total normalidad y en su horario habitual de apertura al público.
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