Un total de 15 equipos se unen para disputar el Torneo de Baloncesto Inclusivo 3x3 dentro de la Semana del Barrio del Oeste

El III Torneo de Baloncesto Inclusivo 3x3 en silla de ruedas (BSR) se ha convertido en un rotundo éxito, con la confirmación de 15 equipos que participarán en esta emocionante competición que fomenta la inclusión a través del deporte.

El evento, que se celebra en el Polideportivo del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF), arranca este martes 23 de septiembre, a las 16:00 horas, y continuará el miércoles 24. El torneo, organizado por el CRMF y la Asociación ZOES, se ha consolidado como una de las actividades más destacadas dentro del programa de la SeptemberFest – Semana del Barrio del Oeste.

El objetivo principal de esta cita deportiva es crear un espacio en el que personas con y sin discapacidad puedan competir, disfrutar y compartir en igualdad de condiciones. A lo largo de sus tres ediciones, el torneo ha demostrado ser una poderosa herramienta para unir a la comunidad y promover la participación activa en el deporte, promoviendo el baloncesto en silla de ruedas como una herramienta de transformación social, con el objetivo de visibilizar capacidades diversas, fomentar la participación y derribar barreras a través del juego compartido