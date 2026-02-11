Un total de 16 listas se presentan por Salamanca para las Elecciones a las Cortes de Castilla y León: estos son todos los nombres

Salamanca presenta dos candidaturas más que en 2022 para las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo. Un batiburrillo de rostros conocidos, de partidos que solo se escucha su nombre en época de elecciones, de ‘tránsfugas’ de otras listas con otros colores u otros que se creía desaparecidos o que habían abandonado la política.

El plazo para presentar la lista de candidatos para las Cortes de Castilla y León finalizó el pasado lunes a las 0:00 horas y en la provincia salmantina hay 204 nombres, entre candidatos y suplentes, que pueden optar a uno de los diez puestos de procurador que se sentarán en el hemiciclo autonómico durante la siguiente legislatura.

La lista más madrugadora en presentarse fue la de Nueve Castilla y León, con Chabela de la Torre a la cabeza, y la más tardía la de Javier Teira, el ex de Vox que con su partido Avanza Libertad se integra en el partido de Alvise Pérez, Se Acabó la Fiesta.

Además de las ya mencionadas listas publicadas en este medio de comunicación, como la renovada lista del PP de Mañueco o la recién presentada por UPL, hay otras candidaturas ‘curiosas’. En ese abanico entra, por ejemplo, la lista de Ciudadanos Salamanca liderada por un antiguo conocido de la ciudad: Fernando Castaño.

El exconcejal del Ayuntamiento de Salamanca, que dimitió por el caso Peace City World, lidera una lista en la que hay otros nombres conocidos del partido naranja como Manuel Morán o la concejala del Ayuntamiento de Villamayor, María Begoña Martín Rodrigo.

Entre las listas que se presentan hay otras con poca o nula incidencia en la política salmantina actual como la del Partido Comunista, España Vaciada, Escaños en Blanco, Prepal, Partido Castellano-Tierra Comunera, Por un Mundo Más Justo o PACMA.

La lista completa de candidaturas se puede comprobar en el documento que adjunta esta noticia.