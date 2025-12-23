Un total de 18 emprendedores salmantinos reciben casi 88.000 euros en ayudas municipales

El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promoción Económica, ha aprobado este martes nuevas ayudas económicas para apoyar a emprendedores, autónomos y pequeñas empresas de la ciudad. En esta ocasión, 18 proyectos recibirán un total de 87.552,89 euros.

El Consistorio destinó 100.000 euros para reducir los costes financieros de préstamos y avales, cubriendo conceptos como comisiones, intereses, gastos de estudio, apertura o notaría, siempre que estén justificados.

Desde que se puso en marcha esta línea de apoyo, más de 100 empresas y autónomos han recibido ayudas por un total cercano a 300.000 euros, contribuyendo al desarrollo económico y al mantenimiento del empleo en la ciudad.

