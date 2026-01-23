Un total de 303.191 salmantinos están llamados a votar el próximo 15 de marzo en las elecciones a las Cortes

Recuento de votos en Ciudad Rodrigo en las últimas elecciones a las Cortes en 2022

El próximo 15 de marzo podrán votar 303.191 salmantinos en las elecciones a las Cortes de Castilla y León. Salamanca aportará el 14,45 por ciento del total de los electores de la Comunidad, que son 2.097.768, según el Instituto Nacional de Estadística, INE.

De todos los electores salamantinos, 11.634 lo harán por primera vez en unas elecciones a las Cortes de Castilla y León, por haber cumplido 18 años desde la anterior votación, celebrada el 13 de febrero de 2022.

De todos los votantes salmantinos, 35.120 son residentes en el extranjero, un 11,4 por ciento sobre el total de los llamados a las urnas en Salamanca que podrán votar sin necesidad de solicitud previa. La Oficina del Censo Electoral (OCE) enviará a todos los electores la documentación necesaria para el voto en dos envíos independientes, documentación que podrá también obtenerse directamente en los centros de votación que establezca el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del 7 al 12 de marzo -que son los días habilitados para el depósito del voto en urna-.

Residentes salmantinos en el extranjero por países

De los 35.120 salmantinos residentes en el extranjero la comunidad más numerosa está en Argentina, con 12.796 electores; le sigue Francia con 7.763 electores; Brasil con 1.908; Cuba con 1.761; Alemania con 1.635; Estados Unidos de América con 1.543 o Suiza con 1.218. En el lado contrario de la lista hay numerosos países con solo un elector. Es el caso de países como Albania, Armenia, Letonia, Liechtenstein, Rumanía, Gabón, Mozambique, Zambia, Jamaica, Trinidad y Tobago, Bahréin, Camboya, Siria, Paiksitan o Nyanmar, entre otros.

Consulta del censo electoral y reclamaciones

El censo electoral de residentes en España se podrá consultar del 26 de enero al 2 de febrero en los ayuntamientos y en las delegaciones provinciales de la OCE. Los electores residentes en el extranjero podrán comprobar sus datos de inscripción en estas mismas fechas en las oficinas consulares.

En la Sede Electrónica del INE está disponible un servicio de consulta a los datos de inscripción en el censo electoral previa acreditación de la identidad del elector con el sistema Cl@ve (DNI electrónico entre otros). Y, en el caso de los electores residentes en España muestra, además, la mesa y dirección del local electoral.

Los electores, tanto residentes en España como en el extranjero, podrán presentar reclamaciones a través de la Sede Electrónica del INE con el sistema Cl@ve y aportando un certificado vigente de inscripción en el Padrón de su municipio de residencia o en el Registro de Matrícula Consular.

También podrán presentar reclamaciones a sus datos de inscripción en los ayuntamientos, consulados o en las delegaciones provinciales de la OCE en el mismo plazo, del 26 de enero al 2 de febrero.

Solicitudes de oposición a recibir propaganda electoral

Quienes realicen la solicitud de oposición a recibir propaganda electoral hasta el 2 de febrero no la recibirán por parte de los partidos políticos en la campaña electoral de estas elecciones.

Las solicitudes posteriores al 2 de febrero tendrán efecto en las siguientes elecciones que se celebren.

La solicitud de exclusión puede realizarse por internet, con el sistema Cl@ve, en la Sede electrónica del INE o en los ayuntamientos, oficinas consulares y delegaciones provinciales de la OCE.

Las tarjetas censales en la que se informará de la mesa y el local electoral donde vota el elector se enviarán a partir del 16 de febrero.