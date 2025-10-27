Trabajadoras sociales del sistema sanitario de Castilla y León reclaman igualdad en la estabilización de plazas

Un grupo de trabajadoras sociales del sistema sanitario de Castilla y León ha solicitado que todas las plazas elegibles en la modificación de la orden de 2022 sobre el proceso de estabilización de la categoría profesional sean incluidas, ya sea mediante concurso o concurso-oposición, garantizando el principio de igualdad de trato.

La petición surge tras la publicación de las listas provisionales del proceso de estabilización y una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León que anula parcialmente un acuerdo de la Junta y la orden de la Consejería de Sanidad de diciembre de 2022. La sentencia establece que 37 plazas de la categoría de trabajador/a social deben ofertarse a través de concurso.

Se señala que la aplicación desigual de los procesos de estabilización entre plazas de concurso y concurso-oposición hace necesario que todas las trabajadoras sociales que cumplan los requisitos legales reciban el mismo tratamiento, aplicando criterios homogéneos y equitativos en todos los procesos. Según se indica, esta medida garantizaría que todas las trabajadoras sociales puedan consolidar sus puestos en condiciones de justicia, igualdad y transparencia, evitando distinciones arbitrarias derivadas del tipo de proceso convocado.

Además, se reclama un refuerzo del reconocimiento del papel esencial del trabajo social sanitario en la atención integral y humanizada al paciente, así como un análisis riguroso de la ratio de trabajadoras sociales en los centros sanitarios de la Comunidad, para asegurar una dotación suficiente y equilibrada acorde con las necesidades reales de atención social y sanitaria.