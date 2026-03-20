Los trabajadores afectados por EREs o reducción de jornada debido a las inundaciones de febrero ya pueden solicitar las ayudas de la Junta de Castilla y León.

Son subvenciones que están dirigidas a esos trabajadores afectados "por expedientes de regulación de empleo fundados en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, fuerza mayor temporal en centros de trabajo ubicados en términos municipales de Castilla y León".

La finalidad de esta subvención es compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores afectados por uno o varios expedientes de regulación de empleo de suspensión temporal de contratos de trabajo o de reducción temporal de jornada.

El importe total de la convocatoria asciende de 100.000 euros; una ayuda que se establecerá como una cuantía fija de 10 euros por jornada completa de suspensión hasta un límite de 300 jornadas.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales a contar desde el primer día hábil siguiente a la publicación de la convocatoria en el Bocyl realizada este viernes 20 de marzo.