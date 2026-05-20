Trabajadores del Banco Santander y sindicatos alzan la voz frente a la sucursal de la plaza de los Bandos para denunciar el despido "injusto" de una compañera

Protesta a las puertas del Banco Santander de la plaza de los Bandos por el despido de una trabajadora

Varios trabajadores del Banco Santander junto con la Sección Sindical de FeSMC-UGT se han concentrado en la mañana de este miércoles frente a la sucursal que hay en la plaza de los Bandos de Salamanca para expresar su disconformidad con el trato que está teniendo el banco hacia los trabajadores en los últimos años.

Concretamente, la protesta de hoy se produce por el despido que califican como "arbitrario e injusto" de una trabajadora que llevaba alrededor de 20 años en esta entidad, ocupando incluso cargos en la directiva del banco.

Cristina Alonso, secretaria general del Banco Santander en UGT para Castilla y León, manifiesta que "han despedido a una compañera sin una razón convincente. Esto para un banco que se precia de tener unos beneficios desorbitados y ser una gran entidad social no tiene ningún sentido para nosotros. Esto una línea roja, hay un montón de sanciones para cualquier tipo de problema que haya en nuestro convenio colectivo y no hay necesidad de llegar a los despidos y menos si no hay una causa justificada, que es simplemente porque se están utilizando unos medios que ha propuesto el banco para que haya denuncias entre los propios compañeros".

El despido se hizo efectivo hace quince días, aproximadamente, y los convocantes expresan que esta forma de proceder al despido por parte del Banco Santander es "ruín y cobarde".

Protesta a las puertas del Banco Santander de la plaza de los Bandos por el despido de una trabajadora | Andrea Mateos

Respecto a la compañera afectada, Alonso declara que "siempre ha sido una persona que ha dado todo por el banco, ha dejado a su familia lejos, ha superado una grave enfermedad y evidentemente todas las horas eran pocas, a los objetivos había que llegar y llegaba, y era persona que hacía un gran equipo". Esta descripción se traslada al pensamientos de muchos compañeros, ha dicho, que han estado presentes en esta protesta.

Los manifestantes confiesan que este despido no se trata de un hecho aislado: "Desgraciadamente el banco últimamente está tomando una deriva que para nosotros es muy peligrosa teniendo en cuenta los beneficios que tiene y es de ir despidiendo poco a poco, lo hace de una manera muy sibilina, sutil. Casi todos terminan en despidos sin procedentes, pero el banco asume el importe del despido y les importa tres pepinos la trayectoria que ha tenido el profesional. No nos pagan bien y encima nos castigan echándonos a la calle de la manera más cruel".

Protesta a las puertas del Banco Santander de la plaza de los Bandos por el despido de una trabajadora | Andrea Mateos

Los trabajadores se han concentrado también para exigir respeto para la plantilla: "Somos personas con una familia detrás y no pueden tratarnos de esta manera, deshaciéndose de nosotros con despidos tan injustos".

La concentración se ha rematado con un manifiesto donde han expresado:" Lo siento compañera. Sentimos tu enfado y tu dolor porque no es justo, porque no lo mereces, porque no está bien pagar así tu dedicación y porque esto supone cruzar una línea roja".

Protesta a las puertas del Banco Santander de la plaza de los Bandos por el despido de una trabajadora | Andrea Mateos

Protesta a las puertas del Banco Santander de la plaza de los Bandos por el despido de una trabajadora | Andrea Mateos