Tradición y sentimiento charro en el día grande de Ciudad Jardín

La jornada ha tenido un carácter institucional al contar con la presencia de varios concejales del Ayuntamiento de Salamanca

Día grande Ciudad Jardín
Día grande Ciudad Jardín | Ayto Salamanca

Ciudad Jardín ha celebrado este viernes, 1 de mayo, su día grande con una jornada marcada por la tradición y la participación vecinal.

El acto central ha consistido en la eucaristía y la posterior procesión en honor a San José, que ha recorrido las calles del barrio en un ambiente festivo.

Día grande Ciudad Jardín
Día grande Ciudad Jardín | Ayto Salamanca

La celebración ha destacado por su marcado carácter tradicional, contando con música y bailes charros que han amenizado la jornada festiva.

Además, esta, ha tenido un carácter institucional al contar con la presencia de varios concejales del Ayuntamiento de Salamanca, quienes han acompañado a los vecinos en sus festejos.

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