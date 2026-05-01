Tradición y sentimiento charro en el día grande de Ciudad Jardín

Ciudad Jardín ha celebrado este viernes, 1 de mayo, su día grande con una jornada marcada por la tradición y la participación vecinal.

El acto central ha consistido en la eucaristía y la posterior procesión en honor a San José, que ha recorrido las calles del barrio en un ambiente festivo.

Día grande Ciudad Jardín | Ayto Salamanca

La celebración ha destacado por su marcado carácter tradicional, contando con música y bailes charros que han amenizado la jornada festiva.

Además, esta, ha tenido un carácter institucional al contar con la presencia de varios concejales del Ayuntamiento de Salamanca, quienes han acompañado a los vecinos en sus festejos.