Tráfico vuelve a poner el foco sobre los camiones y autobuses en una campaña especial hasta el 15 de febrero

La DGT vuelve a poner el foco en el transporte de mercancías y personas en una nueva campaña de vigilancia centrada en la seguridad de estos vehículos.

La vigilancia que se extenderá hasta el domingo 15 de febrero desde el inicio de esta semana se desarrolla a nivel europeo, con el fin de "controlar las condiciones en las que circulan este tipo de vehículos, independientemente del país en el que estén matriculados, así como sus conductores".

Según expresan fuentes de la DGT, se incidirá en la vigilancia y el control de la velocidad a la que circulan, las horas de conducción y descanso, el tacógrafo, el exceso de peso, los posibles defectos técnicos del vehículo o la seguridad de la carga transportada, la documentación del vehículo y del conductor, el uso del cinturón de seguridad por parte del conductor y los ocupantes, la conducción bajo los efectos del alcohol u otras drogas, la utilización del teléfono móvil, etc.

Esta vigilancia se realizará en todo tipo de vías y a cualquier hora del día, especialmente en aquellas carreteras en las que la intensidad de la circulación de este tipo de vehículos es mayor, tanto por parte de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, como del resto de policías locales que se sumen a la campaña.

El subdirector general de Movilidad y Tecnología de la DGT manifiesta que “la campaña tiene como objetivo controlar que estos vehículos circulen en condiciones óptimas de seguridad, al igual que sus conductores, ya que en caso de siniestro vial, las consecuencias pueden ser más graves debido a sus masas y dimensiones".

En la última campaña de vigilancia de camiones y autobuses realizada por la DGT entre el 17 y el 23 de febrero de 2025, los agentes de Tráfico de la Guardia Civil y de las policías locales de los 287 ayuntamientos que participaron, controlaron a un total de 4.917 vehículos, de los que 928 conductores de camiones y autobuses fueron denunciados por no cumplir alguno de los preceptos de la normativa.