Un transformador averiado de difícil acceso deja sin luz a 400 vecinos de la avenida de Alfonso VI

Un transformador averiado en el centro de transformación subterráneo Alfonso VI ha provocado un corte de luz en toda la avenida sobre las 23:30 de este miércoles, 21 de enero, afectando a 400 vecinos, según informan desde Iberdrola a Salamanca24horas.

Técnicos de i-DE, la distribuidora de la empresa de energía, han trabajando intensamente desde las 2:00 horas de la madrugada para sustituir el transformador, de difícil acceso. También han mantenido desplegados todos los recursos necesarios para restablecer el servicio con la máxima seguridad y en el menor tiempo posible.

La incidencia se ha resuelto sobre las 8:50 horas de este jueves, antes de lo previsto, ya que se preveía que se solucionase entre las 9:00 y las 10:00.