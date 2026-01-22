Un transformador averiado de difícil acceso deja sin luz a 400 vecinos de la avenida de Alfonso VI

Técnicos de i-DE han trabajando intensamente desde las 2:00 horas de la madrugada para restablecer el servicio

Semáforos en los pasos de peatones de la calle Conde Don Vela y Alfonso VI.
Un transformador averiado en el centro de transformación subterráneo Alfonso VI ha provocado un corte de luz en toda la avenida sobre las 23:30 de este miércoles, 21 de enero, afectando a 400 vecinos, según informan desde Iberdrola a Salamanca24horas.

Técnicos de i-DE, la distribuidora de la empresa de energía, han trabajando intensamente desde las 2:00 horas de la madrugada para sustituir el transformador, de difícil acceso. También han mantenido desplegados todos los recursos necesarios para restablecer el servicio con la máxima seguridad y en el menor tiempo posible.

La incidencia se ha resuelto sobre las 8:50 horas de este jueves, antes de lo previsto, ya que se preveía que se solucionase entre las 9:00 y las 10:00.

