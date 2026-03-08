Transportes plantea ayudas para la compra de bicicletas eléctricas y abre un formulario para sugerencias

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible trabaja en la posible concesión de unas nuevas ayudas destinadas a la compra de bicicletas eléctricas. Un proyecto que mantiene a consulta abierta para que todo aquel ciudadano que lo desee pueda hacer llegar sus observaciones sobre esta iniciativa del ministerio de Óscar Puente.

En un comunicado emitido por Transportes, el proyecto de Real Decreto que articulará las subvenciones a personas físicas y jurídicas para la adquisición de bicicletas de pedaleo asistido pretende dar continuidad a la política de fomento de la movilidad activa. Una "oportunidad", subrayan, que "supone reducir la barrera al acceso a este tipo de ciclos mediante el fomento de su adquisición, todo ello con el fin de incidir en un cambio modal en la movilidad hacia otros modos de transporte más eficientes y sostenibles, así como promover la movilidad ciclista".

El formulario que admite las sugerencias de la ciudadanía estará abierto hasta el 18 de marzo y se puede acceder a él a través del siguiente enlace y del buzón de correo electrónico: dg.movilidad@transportes.gob.es.