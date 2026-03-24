Transportistas salmantinos amenazan con movilizaciones

Los transportistas de mercancías y pasajeros de Salamanca amenazan con movilizaciones si no se amplían las medidas para paliar los efectos de la crisis bélica en Oriente Medio.

Tal y como ha notificado la Asociación de Empresarios Salmantinos de Transporte Discrecionales (AESTRADIS), formación integrada en CEO CEPYME, el malestar en el sector es creciente y “podría desembocar en movilizaciones si no se adoptan medidas adicionales de apoyo”.

Se trata de una reivindicación que va de la mano del Comité Nacional de Transporte por Carretera que, al igual que la asociación salmantina, consideran que las medidas aprobadas recientemente son “claramente insuficientes y remarca la existencia de una desconexión total entre las medidas adoptadas y la realidad económica del sector”.

Precisamente el presidente de AESTRADIS, Paulino Benito, ha señalado que estas medidas “no solo no corrigen la situación, sino que la agravan, comprometiendo seriamente la viabilidad de un sector que ya opera al límite”.

Por estos motivos desde la asociación salmantina apunta a la necesaria y urgente aplicación de un segundo paquete de medidas para garantizar la sostenibilidad económica de las empresas del sector.

En el caso de prolongarse la situación sin la declaración de las medidas demandadas, el sector asegura que habría movilizaciones.