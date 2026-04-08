'A través del espejo', la nueva exposición fotográfica que inaugura el Espacio Joven del Ayuntamiento
Se podrá visitar hasta el 30 de abril, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas
El Espacio Joven del Ayuntamiento ha inaugurado este miércoles la exposición fotográfica 'A través del espejo', de Ángela González Gallego, que se podrá visitar hasta el 30 de abril, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
La muestra se compone de cuarenta fotografías que ofrecen un viaje visual a través de las cuatro dimensiones de la mirada creativa y emocional de Ángela Gallego. Los visitantes se sentirán como la Alicia creada por Lewis Carroll entre paisajes etéreos que susurran historias cargadas de delicadeza o salvajismo.
Durante el acto, la autora ha señalado que las imágenes están conectadas por un hilo invisible, ya que el romanticismo y el naturalismo interconectan cada obra y tejen un universo donde la belleza aflora en las luces, los destellos y las sombras.
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