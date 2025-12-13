Una treintena de vehículos ecológicos se incorporarán a la Policía Local de Salamanca, entre ellos este modelo

Modelos de vehiculos de la Policia Local de Leganés similares a los que llegarán a Salamanca en los próximos meses

La Policía Local de Salamanca va a incorporar en los próximos meses un total de 28 vehículos ecológicos a toda su flota que sustituirán a los anteriores para así lograr tener en su conjunto un 72 por ciento de turismos, furgonetas y motocicletas ecológicas que ayuden al municipio a continuar con una de las mejores calidades de aire de España.

Se trata de un total de 22 turismos tipo SUV, además de otras seis furgonetas, donde todos ellos tendrán etiquetas ECO o de 0 emisiones y así seguir a la vanguardia en cuanto a sostenibilidad y eficiencia energética se refiere.

Asimismo, como han destacado desde el propio Ayuntamiento de Salamanca habrá un total de 16 de los 22 turismos vehículos que serán patrulla, mientras que otros seis estarán camuflados. En cuanto a las seis furgonetas, serán una oficina móvil, dos de atestados, dos para transporte de personal y uno camuflado.

El contrato por el cual se han formalizado los vehículos tendrá una duración de cuatro años con un importe total de casi dos millones de euros. El único licitador que se presentó también gestiona los contratos de Madrid, Oviedo, Gijón, León, Guijuelo, La Coruña o Getafe, además de los del Cuerpo Nacional de Policía y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Hace un año, se incorporaban a la flota de la Policía Local de Salamanca unas nuevas motos eléctricas, más en concreto las BMW CE 04 que estaban en proceso de prueba y que ya lucían con los colores fluorescentes de las autoridades municipales y con los rótulos del 1-1-2.

Relacionado Así es la nueva motocicleta eléctrica BMW de la Policía Local de Salamanca

BMW X1 25e: un vehículos que parte desde los 50.000 euros al servicio del ciudadano

El pasado 14 de marzo de 2025 se presentaban en Leganés los BMW X1 25e que serían para la Policía Local de la zona, unos vehículos que serán similares a los que habrá por Salamanca, cambiando únicamente el rótulo de los mismos por el de las autoridades municipales.

Se trata de un vehículo híbrido enchufable que permitirá reducir las emisiones al exterior, y que además garantiza la seguridad de los agentes a bordo del vehículos a la hora de que fuera necesario.

Este turismo SUV podría tener una autonomía de entre 50 a 92 kilómetros según la batería, siendo la de los modelos más recientes, la de 16,4 kWh (brutos) la que más aguantaría en carretera.