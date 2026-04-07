El tren Alvia Salamanca-Barcelona estrena nuevo horario y recorrido desde este martes

El Alvia Salamanca-Barcelona cambia de horario y recorrido desde este martes, 7 de abril. El tren ha salido desde la estación a las 7:20 horas dirección Zaragoza, donde está previsto que llegue a las 13:51 horas. Los pasajeros deberán hacer un trasbordo posteriormente para continuar el trayecto en AVE hacia Cataluña o Francia.

En sentido contrario, la salida de la estación de Zaragoza Delicias se ha programado a las 15:42 horas para que el tren llegue sobre las 22:00 horas a Salamanca. Este servicio -al igual que el de ida- asumirá las paradas de Media Distancia entre la capital del Tormes y Valladolid.

El cambio ha suscitado las quejas y la preocupación de parte del sector ferroviario. "Esto supone que nuevamente Salamanca sale perjudicada. Este tren salía de la estación de a las 12:28 horas, con lo que los clientes de la provincia podrían llegar a Vialia para cogerlo, sin tener que dormir en la ciudad, haciendo más económico el viaje", ha denunciado UGT.

Renfe, por su parte, ha defendido que la decisión se ha adoptado para "mejorar los tiempos de viaje y la puntualidad", ya que el Alvia Galicia-Barcelona presentaba "algunos problemas operativos, demoras y pérdidas de tiempo en los acoples y desacoples". Además, los viajeros salmantinos podrán optar a nuevos destinos como Marsella.