Los trenes de Salamanca, afectados por una incidencia en los sistemas de señalización de Atocha
Dos horas después, los trenes detenidos vuelven a circular, aunque "con retrasos significativos"
Una incidencia en los sistemas de señalización de Atocha está provocando retrasos en los trenes de alta velocidad con origen o destino Madrid este miércoles y por la que se ven afectados pasajeros salmantinos.
Según ha podido saber Salamanca24horas por fuentes de Adif, la incidencia se ha registrado a primera hora de la mañana de este 18 de marzo, a las 07:50 horas. Un problema en el que han estado trabajando y que ha provocado retrasos en muchos viajes, mientras algunos trenes han estado parados durante casi dos horas sin una hora prevista de salida.
Algunos pasajeros han reportando retrasos más de una hora en sus salidas o llegadas a Madrid. Dos horas más tarde, a las 10:00 horas, Adif notifica la recuperación del tráfico en todas las líneas de alta velocidad afectadas: "Los trenes que se encontraban detenidos vuelven a circular, si bien con retrasos significativos".
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