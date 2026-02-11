Tres avisos amarillos y dos rojos por crecidas de ríos en Salamanca

La CHD mantiene este miércoles cinco avisos activos en la provincia de Salamanca por la crecida del caudal de los ríos.

Aunque hay cinco avisos activos, estos afectan a cuatro ríos, puestos que los avisos se contabilizan en puntos de control y existen varios a lo largo de cada cauce.

Los dos avisos rojos presenten son los que ya llevan activos varias semanas y corresponden al Huebra en Puente Resbala y el Duero en el punto de control de Saucelle.

Sin embargo, en la mañana de este miércoles se mantienen activos los avisos amarillos en el río Almar, a su paso por el término de Alconada, y el Tormes, tanto a su paso por Encinas de Abajo como en Ledesma.

De hecho, el Tormes, vuelve a traer un caudal elevado y en la propia capital de Salamanca se puede ver como el agua sobrepasa las dos orillas habituales del río.

No obstante, y según la información de la Confederación, la tendencia de todos estos ríos, salvo el Tormes en Ledesma, está en descenso.