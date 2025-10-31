Tres centros concertados de Salamanca reciben fondos para impulsar la educación inclusiva en Infantil

La Junta de Castilla y León ha concedido una subvención destinada a impulsar la educación inclusiva en el segundo ciclo de Infantil, y tres centros concertados de Salamanca serán beneficiarios directos: Colegio San José, Colegio Maestro Ávila y Colegio Salesianos San José.

Estas ayudas forman parte del Programa de Educación Inclusiva, financiado por el Ministerio de Educación y gestionado por la Consejería de Educación, que destinará 96.620 euros a un total de 19 colegios concertados de la Comunidad durante 2025. El objetivo es reforzar la detección precoz de dificultades de aprendizaje y mejorar la atención a la diversidad desde los primeros años de escolarización.

La Junta ya había invertido previamente 340.714 euros en centros públicos para desarrollar estas mismas actuaciones, de modo que este nuevo paquete económico permite extender el programa a los colegios concertados.

Salamanca, entre los centros con mayor necesidad de apoyo educativo

Los tres centros salmantinos han sido seleccionados por la Consejería de Educación por escolarizar un porcentaje significativo de alumnado con Necesidades Educativas Especiales (ACNEE), tanto en Educación Infantil como en Primaria. La subvención permitirá financiar recursos y actuaciones específicas dentro del aula, como:

Programas de prevención e intervención temprana.

Refuerzo de especialistas en apoyo educativo y orientación.

Mayor acompañamiento a las familias en las etapas iniciales.

El Programa de Educación Inclusiva tiene como meta “mejorar la calidad de la educación con equidad”, prevenir dificultades en los aprendizajes básicos y garantizar que todo el alumnado reciba la atención adecuada desde el comienzo de su escolaridad.

Con esta inversión, San José, Maestro Ávila y Salesianos San José incorporarán medidas que harán más accesible la enseñanza y permitirán actuar antes de que aparezcan dificultades educativas más complejas. La iniciativa reconoce el papel clave de los centros educativos en la detección precoz y en el acompañamiento a las familias.

La medida supone un nuevo paso en el compromiso de la administración autonómica con la equidad educativa y la atención individualizada en las aulas infantiles.