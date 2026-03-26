Tres colegios de Salamanca reciben ayudas de la Junta para mejorar las competencias lectora y matemática en escolares de 4 y 5 de Primaria

La Junta de Castilla y León ha dado luz verde a un ambicioso plan de refuerzo educativo para el curso 2025-2026, destinando una subvención de 646.814 euros para extender a los centros concertados sus programas de éxito educativo en 4 y 5 de Primaria. Esta inversión complementa los más de 6,5 millones de euros ya invertidos en la red pública, con el objetivo de atajar el bajo rendimiento en competencias clave como la lectura y las matemáticas a través de una atención mucho más personalizada.

En el caso de Salamanca, la capital se convierte en uno de los ejes principales de esta actuación al sumar tres centros clave a la iniciativa: el colegio Pizarrales, el Salesiano San José y el Sagrado Corazón. Estos centros contarán con un cupo extra de profesorado, lo que permitirá transformar las dinámicas de aula tradicionales. La estrategia se basa en la creación de grupos reducidos y el fomento de la codocencia para garantizar que ningún alumno se quede atrás en estas etapas críticas del desarrollo.

Para mejorar la competencia lectora, los colegios salmantinos seleccionados implementarán herramientas innovadoras que van más allá de los libros de texto, como clubes de lectura, programas de radio escolar y talleres de dramatización o foros-coloquio. Además, para asegurar que estas actividades se realicen con calidad, se ha reducido la carga lectiva de los coordinadores del Plan de Lectura, permitiéndoles centrarse en el seguimiento pedagógico del alumnado.

En el ámbito de las matemáticas, la Consejería de Educación apuesta por el desdoble de clases y la designación de un coordinador específico que dispondrá de al menos dos horas lectivas semanales para organizar los refuerzos.