Uno de cada tres habitantes de la región renuncia a algún alimento por la subida de la cesta de la compra

El significativo aumento del 38% en el precio de la cesta de la compra durante los últimos cinco años está teniendo un impacto directo y preocupante en la alimentación de Castilla y León. Según la VIII edición del Estudio de Salud y Estilo de Vida de Aegon, el 37,5% de los castellanos y leoneses se ha visto forzado a renunciar a la compra de ciertos alimentos en el último año. Esta cifra, aunque ligeramente inferior a la media nacional del 40%, subraya la presión económica sobre los hogares.

Los productos más afectados por estos recortes son esenciales para una dieta equilibrada: el pescado es evitado por el 46,5% de los encuestados, y la carne por el 35,4%. El factor económico es el principal motor de esta renuncia, señalado por el 63,6% de quienes han visto empeorar su situación.

El estudio revela una clara desigualdad por género, ya que el 47,5% de las mujeres confiesa haber reducido el consumo de alimentos por su precio, frente al 37,8% de los hombres. Además, los jóvenes de 18 a 25 años son los más afectados por edad (48%).

A pesar de estas dificultades, la sensibilidad por la calidad persiste. Un 90,6% de los castellanos y leoneses afirma preferir comprar productos de mayor calidad aunque sean más caros, una de las tasas más altas del país. Sin embargo, este deseo contrasta con la realidad de los datos de consumo: el 37,1% de los castellanos y leoneses percibe un empeoramiento en su dieta durante el último año, destacando una reducción en la ingesta de fruta y verdura, especialmente entre los grupos de menor edad.