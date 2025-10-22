En tres meses las nóminas de todos los trabajadores se verán reducidas para contribuir a las pensiones

El Boletín Oficial del Estado (BOE) anuncia que a partir de enero de 2026 entrará en vigor una nueva reducción obligatoria en las nóminas de todos los trabajadores para contribuir a las pensiones. Este se trata de un cargo que se hará en las cotizaciones de la Seguridad Social para fortalecer el Fondo de Reserva.

Según indica ‘La Información’, esta medida podría suponer decir adiós hasta 95 euros, recalcado que una persona que cotiza la base máxima, al aplicarse el 0,15%, su deducción anual va a ser de 94,77 euros. Si un trabajador cobra unos 28.000 euros al año, la reducción será de 42 euros, aunque esta reducción no se tendrá en cuenta cuando se calcule su jubilación.

De esta manera, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional que entró en vigor en 2023 y que constaba de un recargo del 0,6% sobre la base de cotización, se verá aumentado hasta el 0,9%. Los trabajadores no tendrán que hacer ningún trámite porque este descuento de la nómina se aplicará de forma automática.