Trimestre para sensibilizar en igualdad en Salamanca: explorar la masculinidad, talleres y actividades para todas las edades

La Escuela Municipal de Igualdad ha organizado una serie de actividades, entre talleres, conferencias e incluso presentaciones de libros, que servirán para ahondar en las masculinidades y en estrechar lazos entre ambos géneros en una sociedad en la que, a pesar de haber avanzado a pasos agigantados, aún queda mucho por trabajar.

Entre los objetivos de estos talleres, según ha destacado Miryam Rodríguez, están “sensibilizar y formar a la ciudadanía”. Además, la propia concejala de Igualdad de Oportunidades ha destacado que miles de personas han participado el pasado año en este tipo de eventos, ante una Escuela Municipal de Igualdad que sigue trabajando en pro de la sociedad.

En 2024 se duplicó la participación en estas actividades, con 2.681 personas que se introdujeron en el corazón de los talleres, exposiciones y conferencias, además de 4.587 alumnos de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato en talleres interactivos y 13.506 personas que visitaron la exposición ‘Alas de cristal’.

Se podrán encontrar múltiples actividades organizadas por el Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer. Entre ellos:

“Vínculos en movimiento: yoga familiar”, donde a través de este taller se tiene el objetivo fortalecer los lazos familiares a través del fomento de los hábitos saludables. De este modo, se le da importancia a los cuidados y a los fortalecimientos de los vínculos entre cónyuges o padres e hijos. Podrán acceder todos los padres que lo deseen con niños con edades mínimas de 2 años.

Por otro lado, también habrá un taller japonés práctico, “Ikebana: arte japonés de diseño floral” de cuatro días en el que habrá que inscribirse previamente debido a las plazas limitadas del mismo. Asimismo, habrá otros como “Caperucita en Salamanca”, “Volver a ti. Bienestar integral” o de “Autodefensa”.

Los cercamientos generacionales también son otros de los puntos claves, como “repensando los masculino” o “Paso a paso con tu smartphone”. Entre las exposiciones, están “Salamanca con voz de mujer”, “Clara campoamor: la mujer más allá del voto” o diferentes proyectos de cooperación al desarrollo. Por último, destaca un recitar, “Mujer cantando a mujeres” y la presentación de un libro, “El príncipe y yo”.

Actividades por fechas, horarios y lugares: