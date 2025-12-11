La Troyana actúa esta Navidad a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer de Salamanca

La Troyana se sube al escenario del Teatro de Unicaja los días 20 y 21 de diciembre para representar la obra La Reina de las Nieves. Es una muestra de teatro destinada al público familiar, creada y representada por los alumnos y las alumnas de la academia de teatro salmantina, que transforman el escenario en un universo de movimiento, fantasía y emoción. Lo recaudado irá a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer en Salamanca, con el objetivo de seguir reforzando los servicios que presta y apoyando la investigación en cáncer. Las entradas se pueden adquirir a través de la página Vivetix o a través de la academia La Troyana (más información en el cartel).

La Troyana

Marta Higelmo está al frente de la academia de teatro en Salamanca. Su objetivo es que sus alumnos adquieran todas las herramientas necesarias que puede aportar el teatro. En la Troyana se ofrecen también otras disciplinas como la danza o el yoga, que se presentan como caminos diferentes para llegar a conocerse a uno mismo.

Respecto a la obra que van a representar, está inspirada en el cuento de Hans Christian Andersen. La Reina de las Nieves invita al espectador a realizar un viaje mágico donde la amistad y el valor se ponen a prueba.