Los trueques protagonizan en la plaza del Oeste una gran Feria del Intercambio este domingo

Cada año, y ya como tradición en la plaza del Oeste, se va a potenciar el poder aprovechar los objetos que ya no utilizamos por casa. Durante este domingo, 14 de diciembre, y desde las 12:00 horas de la mañana, la Feria del Intercambio volverá a relucir por el barrio artístico de la capital del Tormes.

Y es que este evento promovido por la sección de Consumo del Ayuntamiento de Salamanca hará que junto a la Asociación ZOES, además del grupo Scout Carrick, La Piñata Charra, Quedamos y Punto y Déficit de Naturaleza, todas las familias puedan acercarse para así realizar trueques con aquellos objetos que no utilizamos por casa.

Como norma principal estará la ausencia de dinero, y es que los billetes y las monedas no servirán para llevarnos a casa absolutamente nada, transportando a los salmantinos a la Edad Media con objetos modernos.

Feria del Intercambio en el barrio del Oeste | Fe

De este modo, tanto la asociación ZOES que ha promovido eventos culturales desde hace muchos años en Salamanca, como todas las personas que participen en esta actividad apostarán por el objetivo número 12 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible cuidando al planeta y “garantizando formas de consumo y producción responsables”.

Durante la actividad, también habrá diferentes talleres como el de ‘Juguetes Hiperbólicos Sensoriales al crochet’ o ‘ganchillo con Quedamos y Punto’. Además, desde la propia organización han dejado claro que “no hace falta saber tejer, solo venir con ganas de probar algo nuevo y pasar un buen rato. Ya las lanas (reutilizadas) y agujas te las proporcionamos”.