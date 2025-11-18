TRUST, el proyecto pionero que mejorará la situación de las personas dependientes y sus cuidadores en Salamanca

Transformar y mejorar la atención de las personas dependientes y aligerar la carga de sus cuidadores no profesionales. Es el objetivo de TRUST, el nuevo proyecto pionero desarrollado por el Ayuntamiento de Salamanca y Khora. "Ha sido una de los veinte propuestas seleccionadas de las 110 presentadas en la convocatoria de la Iniciativa Urbana Europea para Acciones Innovadoras financiada por el FEDER", ha destacado el alcalde, Carlos García Carbayo, durante su presentación.

El proyecto se valdrá de las nuevas tecnologías: inteligencia artificial para automatizar las tareas administrativas de los trabajadores sociales, reconocimiento de voz para predecir riesgos y anticipar situaciones críticas, y sensores en los hogares de las personas dependientes para tener información real y modificar el grado de dependencia "en función de un posible empeoramiento". "Da mucha seguridad a las familias. Van a saber cuál es la situación de su familiar en todo momento, como si ha dejado de comer dos días seguidos", añade.

El engranaje de esta potente maquinaria estará en el nuevo centro municipal tecnológico que se creará en el antiguo albergue Lazarillo de Tormes, en el barrio de Chamberí. "Se van a transformar las instalaciones para convertirlo en un espacio de monitorización del proyecto, en un lugar de apoyo psicológico y capacitación de los cuidadores no profesionales". Las obras comenzarán en unos cuatro meses y finalizarán en el primer trimestre de 2029.

"Es un reto extraordinariamente complejo, un proyecto escaparate. Todo el mundo en Europa sabe que esto se está testando en Salamanca y que no nunca antes se había probado", ha señalado Pablo Macías, CEO de Khora. La empresa, que ha diseñado el proyecto junto al Ayuntamiento, coordinará las actividades y evaluará los indicadores para asegurar "que la gestión y el seguimiento se hace de acuerdo a las características diseñadas y a la normativa".

"Nos da más seguridad, acompañamiento y oportunidades"

El proyecto cuenta con la colaboración de la Universidad de Salamanca, de la Federación de Asociaciones de Mayores de la ciudad y Asprodes. "Estamos en un contexto de población envejecida cada vez más alto en Salamanca, una de las ciudades que tiene que poner soluciones y mejorar la vida de las personas adultas. Se trata de un claro ejemplo de transferencia efectiva del conocimiento", ha subrayado el vicerrector Federico Bueno.

El gerente de Asprodes, Juan Antonio Recio, ha sostenido que el proyecto es "muy necesario" para las más de 800 personas que apoya la asociación; mientras que el presidente de la Federación de Asociaciones de Mayores de Salamanca (Famasa), Francisco Gómez, ha agradecido que el proyecto ponga en el centro a los ancianos de la ciudad: "Nos da más seguridad, acompañamiento y oportunidades. Refuerza el derecho a envejecer con dignidad y autonomía".