Una tubería revienta en el cruce de Plateros y Transportistas; cierran ambas calles

Al sitio acudieron operarios del servicio municipal, quienes actualmente se encuentran trabajando para determinar el origen exacto de la avería y llevar a cabo las reparaciones correspondientes

En la tarde de este martes se registró el reventón de una tubería en el cruce de las calles Plateros y Transportistas, lo que provocó el cierre total de ambas.

Al lugar acudieron operarios del servicio municipal, quienes trabajan actualmente para determinar el origen exacto de la avería y llevar a cabo las reparaciones correspondientes.

La zona permanece cortada hasta que finalicen los trabajos de reparación.

