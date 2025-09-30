Una tubería revienta en el cruce de Plateros y Transportistas; cierran ambas calles
Al sitio acudieron operarios del servicio municipal, quienes actualmente se encuentran trabajando para determinar el origen exacto de la avería y llevar a cabo las reparaciones correspondientes
En la tarde de este martes se registró el reventón de una tubería en el cruce de las calles Plateros y Transportistas, lo que provocó el cierre total de ambas.
Al lugar acudieron operarios del servicio municipal, quienes trabajan actualmente para determinar el origen exacto de la avería y llevar a cabo las reparaciones correspondientes.
La zona permanece cortada hasta que finalicen los trabajos de reparación.
También te puede interesar
Lo último