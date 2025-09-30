Una tubería revienta en el cruce de Plateros y Transportistas; cierran ambas calles

Una tubería revienta entre las calles Plateros y Transportistas

En la tarde de este martes se registró el reventón de una tubería en el cruce de las calles Plateros y Transportistas, lo que provocó el cierre total de ambas.

Al lugar acudieron operarios del servicio municipal, quienes trabajan actualmente para determinar el origen exacto de la avería y llevar a cabo las reparaciones correspondientes.

La zona permanece cortada hasta que finalicen los trabajos de reparación.