Tunas de toda España celebran su XX Certamen Nacional en Salamanca con entrada destinada a la investigación del cáncer de mama

Las tunas, cada vez que aparecen por Salamanca, son sinónimo de cultura, música e historia, y no es para menos cuando desde siglos atrás han llenado de compases y cantares muchos de los rincones de la capital del Tormes, entreteniendo a curiosos y haciendo un recorrido por la historia.

Y es que la tradición se ha dado cita este fin de semana con la reunión de una decena de tunas que conforman el XX Certamen del Circuito Nacional de Tunas Universitarias y de Distrito 2026 organizado por la Tuna Femenina de la Universidad de Salamanca, evento por el que podrán participar en este concurso a partir del año que viene.

Durante este viernes, 17 de abril, han recorrido las rúas de Salamanca con un gran pasacalles que ha reunido a cientos de personas, aportando esos tradicionales compases a la piedra de Villamayor, con la atenta mirada de los curiosos que no querían perderse el espectáculo.

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Este sábado será el turno de la Hospedería Fonseca, donde se realizará el certamen con la entrada a cinco euros, siendo el importe destinado íntegramente al Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, más en concreto a seguir estudiante el cáncer de mama.

De este modo, entre las tunas venidas de toda España se encuentran la Tuna Universitaria de Cuenca, la Tuna de Distrito de la Universidad de las Islas Baleares, la Tuna de la Universidad de León (masculina y femenina), la Tuna Femenina de la Universidad de León, la Tuna Universitaria de Plasencia, la Tuna Universitaria de Salamanca, la Tuna Universitaria de Santander y, por supuesto, la tuna organizadora, la Tuna Femenina de la Universidad de Salamanca.