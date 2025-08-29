El turismo rural crece con fuerza en Salamanca: más de 10.000 viajeros en julio

El turismo rural en Salamanca atraviesa un momento de crecimiento. Durante el pasado mes de julio, la provincia recibió 10.328 viajeros en alojamientos rurales, lo que supone un incremento del 18,4% respecto al mismo mes del año anterior. Además, las pernoctaciones se elevaron hasta las 24.574, con una subida del 14,7%, consolidando a Salamanca como una de las provincias con mejor evolución dentro de Castilla y León.

Estos datos, publicados por el Instituto Nacional de Estadística, contrastan con el comportamiento desigual registrado en otras zonas de la Comunidad, donde varias provincias experimentaron descensos en la llegada de turistas y en las noches de estancia. En el conjunto de Castilla y León, los viajeros aumentaron tímidamente un 0,66% en julio, hasta los 92.224, aunque las pernoctaciones descendieron un 6,1%.

El tirón del turismo rural salmantino refleja la creciente apuesta de los visitantes por destinos ligados a la naturaleza, el patrimonio histórico y la tranquilidad del entorno. Con más de 10.000 viajeros en pleno verano, Salamanca se posiciona como un referente dentro del turismo rural en la región, reforzando el atractivo de sus municipios y la oferta de experiencias ligadas a la cultura y al medio natural.