El turismo en Salamanca se dispara con un aumento del 10% en pernoctaciones y un 13% en viajeros durante julio

El sector hotelero de Salamanca ha registrado un notable incremento en su actividad durante el pasado mes de julio, superando los datos de toda la Comunidad de Castilla y León. Según los datos de la Coyuntura Turística Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE), la provincia de Salamanca experimentó un aumento del 10% en las pernoctaciones, alcanzando las 173.321, el mayor incremento entre todas las provincias de la región.

El crecimiento no se limita solo a las pernoctaciones. El número de viajeros que visitaron la provincia también se disparó, registrando una subida del 13,3%, la más alta de la región, con un total de 110.063 visitantes. Este aumento contrasta con el descenso de viajeros en cinco provincias de Castilla y León, incluyendo Segovia, Burgos y Zamora.

A nivel regional, Castilla y León también muestra signos positivos. En julio, los establecimientos hoteleros de la comunidad anotaron 893.630 pernoctaciones, lo que representa un aumento del 3,1% con respecto a 2024. Los viajeros, por su parte, crecieron un 1,6%, alcanzando los 539.577.

A pesar de las buenas cifras, la estancia media en Castilla y León se mantiene en 1,6 días, significativamente por debajo de los 3,4 días de media nacional. No obstante, la región destaca en el Índice de Precios Hoteleros (IPH), con un aumento del 7,3%, superando la media nacional del 4,9%.

Datos nacionales y otros destinos

A nivel nacional, los viajeros crecieron un 2,8% y las pernoctaciones un 1,8%. Los residentes en España se decantaron por Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana, mientras que los viajeros extranjeros prefirieron Baleares, Cataluña y Canarias. Dentro de los destinos más populares, Mallorca lideró las pernoctaciones con más de 8,2 millones, seguida de Barcelona, Madrid y Calvià.