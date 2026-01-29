Turismo de Salamanca ficha a la influencer Alba Saenc para promocionar la oferta de la ciudad en redes

Turismo de Salamanca ha fichado a la influencer charra Alba Saenc para dar a conocer las propuestas turísticas de la ciudad a través de sus redes sociales.

La joven, natural de Fuenteguinaldo, es divulgadora de Historia e Historia del Arte en sus redes sociales, donde publica numerosos contenidos relacionados con la provincia de Salamanca y el resto de Castilla y León. En Instagram acumula 383.000 seguidores y en TikTok, más de 514.000. La plataforma china, además, le ha premiado recientemente en la categoría de Educación y Cultura.

La nueva colaboración 'nutrirá' aún más las redes sociales de Alba Saenc de contendio vinculado a Salamanca. El acuerdo incluye publicaciones sobre misterios, curiosidades y leyendas, como la Cueva de Salamanca o la Casa de las Muertes, y propuestas de planes que integran a museos como el de la Historia de la Automoción o el del Cerro de San Vicente.

Con esta acción, Turismo de Salamanca refuerza "su apuesta por la promoción digital del destino a través de prescriptores locales, acercando el patrimonio y la oferta cultural de la ciudad a nuevos públicos de una manera cercana y actual", destacan fuentes municipales.