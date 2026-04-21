UGT denuncia “deshumanización” en la sanidad salmantina y exige medidas urgentes en Los Montalvos

UGT Servicios Públicos Salamanca ha lanzado una dura crítica contra la gestión sanitaria en la provincia, alertando de una “deriva preocupante hacia la deshumanización” en los hospitales públicos. El sindicato acusa a la Dirección y a la Gerencia de priorizar “el maquillaje publicitario” y las estrategias de imagen frente al bienestar real de pacientes y profesionales.

Según UGT, el concepto de humanización de la asistencia sanitaria se está utilizando como un mero eslogan. “No se puede hablar de humanismo cuando se mercantiliza el descanso del trabajador y el acompañamiento de las familias”, denuncian, insistiendo en que la realidad diaria dista mucho del discurso oficial.

Uno de los principales focos de conflicto es el Hospital de Los Montalvos. UGT ha registrado un escrito formal respaldado por cerca de un centenar de firmas de trabajadores y usuarios denunciando la situación “insostenible” de la cafetería y las máquinas de vending. Actualmente, la cafetería solo presta servicio en horario de mañana de lunes a viernes, dejando sin cobertura a pacientes, familiares y personal durante tardes, fines de semana y festivos.

El sindicato advierte de que esta carencia no se compensa con las máquinas expendedoras, que presentan fallos frecuentes, escasa reposición, productos poco saludables y precios elevados. Para UGT, esta situación refleja una falta de sensibilidad hacia las necesidades básicas dentro del entorno hospitalario.

Las críticas se extienden también al Hospital Universitario de Salamanca, donde el coste del servicio de televisión es considerado “abusivo” para las familias. “Es paradójico que se hable de cuidar al paciente mientras se le impone una tarifa elevada por un entretenimiento básico durante su convalecencia”, señalan.

Ante este escenario, UGT Servicios Públicos ha solicitado una reunión urgente con la Dirección y la Gerencia para poner en marcha un plan de choque. Entre sus propuestas destacan la ampliación inmediata del horario de la cafetería de Los Montalvos, la revisión de precios y calidad en vending y servicios externalizados, y la incorporación de opciones de alimentación adecuadas a un entorno sanitario.

El sindicato advierte de que, si no hay respuesta por parte de la Gerencia, intensificará las protestas mediante reclamaciones masivas y la elevación del conflicto a órganos de control, con el objetivo de “devolver la dignidad y el humanismo real” a los hospitales públicos.